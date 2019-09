Wolfgang Matejka, CIO der Wiener Privatbank, hat bei unserem Finanzblogger-Award "Novomatic Smeil Alps 19" mit http://wolfgang-matejka.com die Einzelwertung gewonnen. Die Corporate Wertung ging an die Erste Asset Management, als federführend Verantwortlicher von https://blog.de.erste-am.com hat Paul Severin die Urkunde entgegengenommen. Insgesamt waren (Einzel und Corporate kumuliert) 172 Blogs nominiert. Die Sieger nahmen ihre Urkunden (mit Unterschriften von Jury-Members bis hin zu Börse-CEO Christoph Boschan) gestern am Tag 1 des Börsianer Festival 19 in der Hofburg entgegen. Also quasi die Blog-Kaiser am Bild direkt um dem Altkaiser. Bild: Dominik Hojas (Jurymitglied und Veranstalter Börsianer Festival), Hauptsponsor-Vertreter Johannes Gratzl (CFO Novomatic), ...

