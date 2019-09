Rovana Plumb soll laut dem Justizausschuss einen finanziellen Interessenkonflikt haben. Auch die Kandidatur des Ungarn Trocsanyi ist gestoppt.

Rückschlag für die künftige EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen: Der Justizausschuss des Europaparlaments empfahl am Donnerstag, die rumänische Kommissars-Nominierte Rovana Plumb wegen eines finanziellen Interessenkonflikts nicht für eine Anhörung im Parlament zuzulassen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Brüssel aus dem Parlament. Plum sollte neue Verkehrskommissarin in der EU-Kommission werden.

Die Sprecherin der EU-Kommission, Mina Andreeva, ...

