Das US-Haus will bei börsengehandelten Indexfonds mitmischen. Das Listing in London ist ein später und eigentlich zweiter Start im umkämpften Markt.

Goldman Sachs Asset Management listet am Donnerstag seinen ersten börsengehandelten Indexfonds in Europa. Dieser "Exchange Traded Fund" wird zunächst an der Börse London notiert. Weitere Handelsplätze auf dem Kontinent sind geplant. Es handelt sich bei dem "Goldman Sachs Active Beta U.S. Large Cap Equity ETF" um ein Produkt auf einen speziellen US-Aktienindex.

Für die kommenden sechs Monate plant der Vermögensverwalter weitere Produktnotierungen zu unterschiedlichen Märkten, Anlageklassen und Anlagestilen. Es ist die Übertragung des ETF-Angebots auf Europa und war im vorigen Jahr angekündigt worden

Auf dem Heimatmarkt USA lancierte das Haus bereits 19 Produkte mit einem Kapital von über 14 Milliarden Dollar. Goldman Sachs Asset Management ist im Kern ein aktiver und einer der größten Vermögensverwalter, der insgesamt rund 1,3 Billionen Dollar betreut.

Goldman Sachs ist erst vor zwei Jahren auf dem Feld ETF ...

Den vollständigen Artikel lesen ...