Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für International Airlines Group nach einer Gewinnwarnung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Die geringeren Erwartungen an das operative Ergebnis seien mit Blick auf den Aktienkurs schon mehr als eingepreist gewesen, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf die Kapazitätsentwicklung im Winter sei zudem hilfreich./kro/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 04:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2019 / 04:14 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-09-26/14:16

ISIN: ES0177542018