Frequentis-HV (3 und Ende), Bezüglich der Erkennung von Drohnen erfuhren wir, dass dies in die Zuständigkeit des Regulatores falle, der Regulator müsse regeln, wer für die Erkennung (und Abwehr) zuständig ist. Um Fachkräfte mache sich Frequentis keine Sorgen, 2018 habe es über 3.000 Blindbewerbungen gegeben, 180 neue Kollegen seien aufgenommen worden. Von 19,4 Mio. Euro Aufwendungen für F&E war die Rede, 14% des Umsatzes, die aufwandswirksam erfasst worden seien. Dafür habe man 2018 1,7 Mio. Euro Forschungsförderung bekommen, plus weitere 3,8 Mio. Euro aus anderen Forschungserlösen. Aus Österreich seien 400 Mitarbeiter im Bereich F&E tätig. Was Werbung und Roadshows betreffe, so komme man regelmäßig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...