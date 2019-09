Bougainville Ventures Inc. unterzeichnet Absichtserklärung über einen Finanzierungs- und Kaufvertrag von Vermögenswerten bis zu 100% der Marke 'Grounded CBD', bekannt aus der Fernsehsendung 'Dragons Den'. DGAP-News: Bougainville Ventures Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous Bougainville Ventures Inc. unterzeichnet Absichtserklärung über einen Finanzierungs- und Kaufvertrag von Vermögenswerten bis zu 100% der Marke 'Grounded CBD', bekannt aus der Fernsehsendung 'Dragons Den'. 26.09.2019 / 14:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 26, 2019) - BOUGAINVILLE VENTURES INC. (CSE: BOG) (FRA: 8BV) (DEU: 8BV) (MUN: 8BV) (STU: 8BV) ("Bougainville" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es eine AbsichtserklÀrung (LOI) unterzeichnet hat, um Mittel fÃŒr den Erwerb von bis zu 100% der Vermögenswerte und des Inventars von Grind Bar Nutrition Products Ltd. bereitzustellen (Grind Bar). Grind Bar produziert unter der Marke "GROUNDED CBD" mit CBD versetzte Fitnessriegel aus echten Bio-Zutaten sowie Cannabinoid-fokussierte natÃŒrliche Gesundheitsprodukte. Die Marke wurde in der CBC-Fernsehsendung Dragons Den vorgestellt. Die endgÃŒltige Bewertung wird derzeit von einem unabhÀngigen externen Gutachter vorgenommen. Das Unternehmen wird die Möglichkeit haben, bis zu 100% der Vermögenswerte von Grind Bar und seines aktuellen Inventars zu erwerben. Die Zahlung ist in der entsprechenden Anzahl von Stammaktien an seinem Grundkapital ("Gegenwertaktien") zu leisten, zu einem Preis pro Aktie entsprechend dem volumengewichteten Durchschnittspreis dieser Aktien an der kanadischen Wertpapierbörse während eines Zeitraums von 15 Tagen, endend mit dem Ausgabetag dieser Gegenwertaktien ("15-Tage-VWAP"). Der tatsächlich zu erwerbende Prozentsatz wird in einer endgültigen Vereinbarung festgelegt, die nach Abschluss eines 30-tägigen Due-Diligence-Zeitraums abgeschlossen wird. In der neunten Staffel der erfolgreichen CBC-Sendung "Dragons Den" hoffte David Weale von Grounded CBD aus Vancouver, B.C., fÃŒr einen 20-prozentigen Anteil an seinem GeschÀft von den "Drachen" 150.000 CDN einzuwerben: https://www.cbc.ca/dragonsden/pitches/grounded-cbd. President Andy Jagpal: "Diese AbsichtserklÀrung ist ein weiterer strategischer Schritt beim Markteintritt des Unternehmens im Bereich natÃŒrliche CBD-Gesundheitskost. Im Rahmen unserer Akquise-basierten Wachstumsstrategie identifizieren wir Unternehmen, die auf dem Weg sind, CBD-Produkte fÃŒr den Massenmarkt bereitzustellen, und einen GeschÀftspartner brauchen, der ihnen zum nÀchsten Meilenstein ihrer Wachstumsstrategie verhelfen kann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Grounded CBD, um qualitativ hochwertige, innovative CBD-Produkte auf den Markt zu bringen." Mehr darÃŒber, was diese Nachricht fÃŒr die AktionÀre bedeutet, erfahren Sie unter https://marketnewsfirst.com/bog-news. Die Produkte von Grounded CDD können Sie sich auf deren Website unter www.groundedcbd.com ansehen. Ã?ber Bougainville Ventures Inc. Bougainville Ventures Inc. ist im rasant wachsenden Bereich der Produktion, Verarbeitung, dem Einzelhandel und der Markenbildung von Cannabis und cannabisbezogenen Produkten tÀtig. Derzeit stellt das Unternehmen durch Besitz und Entwicklung von Gewerbeimmobilien strategisch Kapital fÃŒr den florierenden Bereich Cannabisanbau zur VerfÃŒgung. Wir bieten fÃŒr Cannabisproduzenten und -verarbeitern vollstÀndig errichtete, nutzungsfertige Anlagen mit modernster Anbaustruktur. DarÃŒber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf den Aufbau einer starken PrÀsenz in der Hanfindustrie mit dem Ziel, sowohl in Kanada als auch in den USA Cannabinoide zu erzeugen. Neben unserem AushÀngeschild, dem Hanfprojekt im Bundesstaat Oregon, und dem Greenhouse Campus im Bundesstaat Washington verfÃŒgt das Unternehmen auch ÃŒber firmeneigene Formeln fÃŒr Cannabis-Esswaren, topische Produkte und Tinkturen. Im Namen des Board of Directors BOUGAINVILLE VENTURES INC. Andy Jagpal, President und Director FÃŒr weitere Informationen wenden Sie sich an Andy Jagpal unter info@bougainvilleinc.com. Bitte beachten Sie, dass sich unsere gebÃŒhrenfreie Nummer auf 1-877-517-7816 geÀndert hat. http://bougainvilleinc.com/ https://twitter.com/bougainvilleinc ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthÀlt bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getroffen werden. Die bei der Vorbereitung solcher Aussagen getroffenen Annahmen werden zwar zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet, können sich aber als ungenau erweisen. Daher sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsorientierte Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Keine Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt. 