Leistungsstarke Hardware ist weiterhin die Basis jeder Elektronikfertigung. Aber der Aufbau der Integrated Smart Factory erfordert mehr: Vernetzung, Lösungen für eine durchgängige Datenkommunikation und viel Software. An großen Monitoren wird ASM Assembly Systems während der productronica 2019 sein umfassendes Portfolio an Softwarelösungen für Planung, Steuerung, Materiallogistik, Monitoring, Optimierung sowie Service und Wartung zeigen.

ASM verfügt über offene, standardisierte Schnittstellen und Protokolle, die einen unterbrechungsfreien, durchgängigen Datenfluss über alle Ebenen der Elektronikfertigung ermöglichen. Das ist zum einen der Standard IPC-Hermes-9852 als moderner Smema-Nachfolger für die herstellerübergreifende Kommunikation von Informationen über Leiterplatten auf ihrem Weg durch die SMT-Linie. Zum anderen die Hochleistungsschnittstelle ASM OIB für die bidirektionale Kommunikation der Siplace-Bestückautomaten, SPI-Systeme und DEK-Schablonendrucker mit integrierten Workflowlösungen. Und schließlich auch IPC CFX als Standard für die Kommunikation von Maschinen mit übergeordneten IT-Systemen.

Im letzten Jahr investierte ASM in den portugiesischen IT-Experten Critical Manufacturing und bietet damit heute eine eigene MES-Lösung für die Integration auf Fabrikebene an. Auch hatte ASM schon zuvor gemeinsam mit DMG Mori Seiki, Rittal, Software AG und anderen europäischen Industriegrößen die IIoT- und Cloud-Plattform Adamos gegründet. Die Plattform wird die von produzierenden Unternehmen geforderte Performance, Latenz, Skalierbarkeit und Datensicherheit bieten, um weltweit Maschinen, Prozesse und Standorte integrieren zu können.

Tempo der Software-Entwicklung nimmt zu

In Summe kann der Equipmenthersteller damit erstmals Schnittstellen für die Vernetzung von Maschinen auf dem Shop-floor über integrierte Workflow-Lösungen bis zur standortübergreifenden Integration in einer weltumspannenden Cloud bieten. Von diesen Standards profitieren alle an smarten Lösungen interessierten Elektronikfertiger.

Das Konzept für eine durchgängige Integration hat neben den Elektronikfertigern noch einen zweiten Gewinner: ASM selbst. Vereinfacht gesagt: Die Hard- und Software-Entwickler des Technologieführers können nun Daten zwischen ihren Lösungen austauschen. Die Software-Module sind zugleich Sender und Empfänger von Daten. Einheitliche Schnittstellen ...

