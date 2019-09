Die Adidas +2,22%-Aktie hat nach einem Rückschlag den Hebel am Donnerstag wieder umgelegt: Unterstützt durch einen positiven Analystenkommentar sprintete sie zeitweise mit fast zweieinhalb Prozent Plus auf 276,90 Euro an die Spitze im DAX +0,50%. Am Vortag hatte das Papier des Sportartikel-Herstellers trotz starker Zahlen von US-Konkurrent Nike -1,11% mit dem schwachen Markt noch rund anderthalb Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...