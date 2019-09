Josef Brunner, Ferry Heilemann und Christian Reber haben geschafft, wovon so viele Gründer träumen: einen Millionenexit. Aber hat sie das wirklich glücklich gemacht? Hier erzählen sie, wie es ihnen danach erging.

Auf dem Foto, das den Deal ihres Lebens dokumentiert, lächeln Ferry Heilemann und sein älterer Bruder Fabian höflich. In ihrer Mitte haben sie Google-Chef Larry Page untergehakt. Den Mann, der 2011 für ihr Start-up Dailydeal 114 Millionen Dollar gezahlt hat. Ferry Heilemann hat das Foto in einen alten Lokschuppen in Bielefeld mitgebracht, wo er nun Gründern Mut machen soll. Schließlich hat er geschafft, wovon so viele im Publikum träumen: den Millionenausstieg.

Etwas mehr als 1000 Start-ups haben im vergangenen Jahr den Exit hingelegt. Nicht einmal 200 davon in Europa. Trotz all der schönen Erzählungen von genialen Erfindungen, die das Leben der Menschen verbessern, misst sich Erfolg in der Gründerwelt bis heute an dieser einen schlichten Zahl. Sie zeigt, wie gut es Gründern gelingt, Investoren davon zu überzeugen, dass sie das nächste große Ding geschaffen haben. Es geht um den Deal, der einem Respekt verschafft - und der einen reich macht. Doch was kommt danach? Was macht einer, der bis zur Erschöpfung gearbeitet hat, wenn er auf einmal so viel Geld hat, dass er gar nicht mehr zu arbeiten bräuchte? Was macht er mit dem Geld? Und was macht er mit all seinem Ehrgeiz?

Die Heilemann-Brüder feierten in einem teuren Club. Und Ferry Heilemann kaufte sich einen Porsche.

Christian Reber machte, nachdem er einen Millionendeal geschlossen hatte, erst einmal ein Vierteljahr Pause.

Und Josef Brunner ging am nächsten Tag wieder ins Büro, als wenn nichts passiert wäre. Nur dass er eben eine andere E-Mail-Adresse nutzte.

Alle drei haben ihr Start-up an amerikanische Techkonzerne verkauft. Alle drei haben den Erfolg auf ihre Art genossen. Sie alle aber merkten, dass ihnen etwas fehlte. Und nicht alle kamen mit dieser Veränderung gleich gut klar.

Überall Klone

Zwei Schritte rechts, Cross Step, Drehung - und zurück. Ferry Heilemann, graue Chino, blauer Pullover, braune Boots, führt in Bielefeld auf der Bühne den Chichi-Tanz auf, Kern seiner allerersten Geschäftsidee. 15 Jahre alt war er, als er im Südfrankreichurlaub mit seinem Bruder ein frittiertes Gebäck entdeckte, das in ihrer norddeutschen Heimat unbekannt war. Sie besorgten sich eine Teigspritze, bauten sie in einen alten Wagen und tingelten damit Wochenende auf Wochenende über Stadtfeste. Um die Leute auf sich aufmerksam zu machen, kreierten sie ihren eigenen Tanz.

Vermutlich ist es genau das, was ihn später bei Dailydeal durch die 100-Stunden-Wochen trägt: selbst entscheiden zu können, wie man an die Kunden kommt. Ende 2009 galten Gutscheinportale im Netz als das große Ding. Angespornt vom enormen Wachstum des amerikanischen Anbieters Groupon, entstanden überall Klone. Dailydeal hatte in Deutschland zwischenzeitlich ein Dutzend Rivalen. Dann, als der Millionendeal mit Google stand, waren sie plötzlich die strahlenden Sieger. Dafür aber fehlte der Chichi-Effekt: Nach der Übernahme durch Google habe er sich "wie in einem goldenen Käfig gefühlt", sagt Heilemann heute.

Berlin, ein Bürogebäude am Rosenthaler Platz. Christian Reber läuft durchs Haus, sucht einen ruhigen Platz zum Reden. Schließlich verscheucht er ein paar Kollegen aus einem Konferenzraum im Erdgeschoss, lässt sich auf einen Stuhl fallen - und sagt: "Eigentlich will ich gar kein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...