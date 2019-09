Die Münchner AURELIUS Equity Opportunities hat den Verkauf des Mittel- und Osteuropageschäfts ihrer Tochter Office Depot an die österreichische PBS Holding angekündigt. Analysten gehen davon aus, dass AURELIUS für die Office-Depot-Töchter in der Tschechischen Republik und der Slowakei, die bei einem Jahresumsatz von über 50 Mio. Euro ein EBITDA von rund 6 Mio. Euro generieren, einen Enterprise Value von rund 35 Mio. Euro erzielt. AURELIUS selbst sieht die Veräußerung als Teil des laufenden Transformationsprogramms von Office Depot Europe, das dadurch seine Ressourcen künftig noch gezielter einsetzen kann. Nach dem bedeutenden Exit von Solidus werten wir diesen Deal als weiteren Beleg für den Erfolg des AURELIUS-Geschäftsmodells.



Bernecker Redaktion (www.bernecker.info)Der AktionärsbriefVolker Schulz