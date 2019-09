Laut Informationen der Fachjournalisten des k-mi-Verlages warten 2.700 Anleger im Fall GOLDprofessionell auf ihre Gelder in einer Gesamthöhe von 17 Millionen Euro.In 2016 stoppten Finanzaufseher den GOLDprofessionell-Betrieb. Aus Gerichtsurteilen geht hervor, dass Bestandslisten, die notariell geprüft wurden, sich als "reine Durchsicht von Lagerdepotauszügen ohne jegliche physische Kontrolle der Edelmetallbestände entpuppten", so k-mi. Das k-mi-Fazit: Gold als physisches Edelmetall sei grundsätzlich für die Portfoliobeimischung geeignet. Doch Edelmetalle würden keine laufenden Erträge erwirtschaften. Es sei kein Anbieter bekannt, der per Sparplan oder Einmaleinlagen laufende Ausschüttungen garantieren könne.

