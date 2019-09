Die Aurubis-Aktie scheiterte am 13. September daran, das Hoch vom 4. Juli bei 43,92 Euro zu überwinden, ging in eine Korrektur über und fiel in dieser Woche auf die 50-Tagelinie bei 40,56 Euro zurück. Nachdem der gleitende Durchschnitt über mehrere Tage unter Druck gestanden hatte, konnte sich die Aktie am Donnerstag von der Unterstützung wieder lösen und einen Anstieg bis auf 42,50 Euro vollziehen. Das erhöhte Kursniveau konnte aber zunächst nicht gehalten werden, sodass die Aktie im Tagesverlauf ... (Dr. Bernd Heim)

