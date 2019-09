Die Aktie von Bayer ist am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Börsentag gestartet. Nach einem Kursanstieg am Mittwoch von 65,72 auf 66,29 Euro war das für Anleger eine Enttäuschung. Hatte doch die Schweizer Großbank UBS die Bayer-Aktie zuvor bei einem Kursziel von 110 Euro zum Kauf empfohlen. Und auch aus dem operativen Geschäft gab es beim Chemie- und Pharmakonzern potenziell positive Neuigkeiten. Investitionen von 30 Millionen US-Dollar Bayer, das Brigham and Women's Hospital sowie das ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...