Mit der zunehmenden Vernetzung sämtlicher Bereiche bis hin zu digitalen Ökosystemen steigt auch die Flut von Daten in Unternehmen und Organisationen exponentiell an.

Durch die zunehmende Verfügbarkeit wächst auch der Wunsch nach systematischer Nutzung der Daten. Doch um entsprechende Datenanalysen vornehmen zu können, sind Fachleute nötig. Diese Datenspezialisten werden vielfach unter dem Begriff Data Scientist zusammengefasst. Kein Wunder also, dass Harvard Business Review den Beruf des Data Scientist als den coolsten Job des 21. Jahrhunderts bezeichnet.

"Früher konnte die Datenmenge und Datenheterogenität, die von einem durchschnittlichen Produktionsbetrieb fabriziert wurde, mühelos mithilfe einer standardmäßigen Datenverarbeitungssoftware bewältigt werden", nimmt Sophie Hand, UK Country Manager von EU Automation, Anlauf, um sogleich zu beschreiben, was den Datenspezialisten ausmacht: "Im Zuge technologischer Verbesserungen erkannten Produktionsleiter jedoch den Bedarf nach einem Experten, der Muster in den enormen unstrukturierten Datenmengen, die ihnen plötzlich zur Verfügung standen, erkennen und sie zur Lösung tatsächlich bestehender oder potenzieller Probleme verwenden konnte."

Big Data richtig interpretieren

Die Berufsbezeichnung Data Scientist gibt es zwar erst seit zehn Jahren, aber inzwischen sind bereits Tausende von ihnen sowohl in technisch-orientierten Start-ups als auch in Großunternehmen beschäftigt. Der Begriff "Data Science" bedeutet, Wissen aus Daten zum Nutzen des Unternehmens zu extrahieren. Somit sind Data Scientists also Experten in mehreren Disziplinen zugleich: ...

