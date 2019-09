Die Commerzbank soll ihr Tochterunternehmen Comdirect nun komplett übernehmen und enger an das Angebot der Zentrale binden. Branchenkenner halten das schon lange für überfällig.

Ein mittelalter Mann im dunklen Anzug und mit dunkler Krawatte sitzt an einem einfachen Holztisch vor einer mit Graffiti besprühten Wand. Auf dem Tisch steht ein Computer. Der Mann sagt, dass die Zeiten "superspannend" sind, dass "eine Menge los" sei, die Digitalisierung vieles "fundamental ändere", was ihm keine Angst mache, weil er "echt gute Ideen" habe. Der Mann heißt Arno Walter, ist Chef der Direktbank Comdirect und zeigt mit diesem Video auf der Seite des Unternehmens deutlich, in welchem Spannungsfeld sich dieses bewegt: Die Comdirect steht einerseits für digitalen Aufbruch, andererseits für einen großen Konzern - und damit für beides nicht so richtig.

Über Jahre war das so gewollt. Die Commerzbank, die gut 80 Prozent der Aktien der Direktbank hielt, ließ ihre Tochter auf ihre Ressourcen zugreifen und gleichzeitig weitgehend parallel zum Hauptgeschäft laufen. Das wird sich nun ändern: Die neue Strategie, mit der Konzernchef Martin Zielke das Institut wieder auf Vordermann bringen will, sieht vor, dass die Commerzbank die Comdirect komplett übernimmt ...

