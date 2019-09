Tagesausblick für 27.9.: DAX erholt sich. Adidas, Bayer und Beyond Meat im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die europäischen Aktienbarometer setzten die gestern Nachmittag gestartete Erholung heute fort. Unterstützung bekamen die Märkte von guten Vorgaben aus Asien und Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach eine Einigung im Handelsstreit schneller passieren könnte als gedacht. Im Bereich von 12.300 Punkten war jedoch beim DAX Schluss mit der Erholung. Der EuroStoxx 50 Index verbesserte sich um knapp 0,7 Prozent auf 3.536 Punkten und Strategieindizes wie derlegten sogar über ein Prozent zu. Damit erreichte der Dividendenindex ein neues Allzeithoch. Am Anleihemarkt stabilisierten sich die Renditen von Staatsanleihen. So schloss die Rendite 10 -jähriger Bundesanleihen bei minus 0,58 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den Edelmetallen. Dabei verteidigte der Goldpreis die Marke von 1.500 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis tauchte auf USD 61,55 ab und der Euro/US-Dollar-Wechselkurs fiel auf den tiefsten Stand seit 2017.

Unternehmen im Fokus

GEA Group plant weitere Kostensenkungsmaßnahmen und erwartet ein moderates Wachstum. Der Aktie half es zwar nicht auf die Sprünge, seit August legte das Papier jedoch - ähnliche wieder gesamte Maschinebausektor - bereits kräftig zu und der Trend bleibt aufwärtsgerichtet. Positive Analystenstudien beflügelten die Aktien von Adidas und Vonovia. Mit dem Ende des Quartals häufen sich allerdings die Gewinnwarnungen. Gestern korrigierte Pfeiffer Vacuum die Jahresprognose. Heute zogen Salzgitter und Westwing nach. Henkel kam nach schwachen Zahlen des US-Konkurrenten Fuller unter Druck und Hellas Zahlen für das abgelaufene Quartal konnte nicht überzeugen. Die Aktien von Bayer und Deutsche Lufthansa haben heute wichtige Unterstützungsmarken nach unten durchbrochen. Damit droht eine größere Konsolidierung.

In den USA stand Beyond Meat im Fokus. McDonalds wählte den Hersteller von fleischlosen Burgern für einen 3-monatigen Test in Kanada. Die Aktie von Beyond Meat legte daraufhin zweistellig zu. Apple profitierte von positiven Analystenkommentaren.

Borussia Dortmund veröffentlicht morgen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. BASF lädt zum Kapitalmarkttag und Hella zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbr.-Vertrauen Euro-Zone, September

USA - Auftragseingang Langlebige Güter, August

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, September

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.300 /12.380/12.480 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.000/12.110/12.180/12.250 Punkte

Der DAX schwank sich heute über die Marke von 12.250 Punkten und hängt zum Handelsschluss an der Marke von 12.300 Punkten. Kurzfristig hat der Index Luft bis 12.380 Punkten. Die Bären sind jedoch längst nicht in die Flucht geschlagen. Unterhalb von 12.250 Punkten droht eine neue Verkaufswelle bis 12.100/12.180 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 19.06.2019 - 26.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.09.2014 - 26.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 5,13 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ1PF4 2,61 11.200 12.800 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.09.2019; 17:32 Uhr

