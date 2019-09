Der Streit um ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump löst an den Börsen in Fernost Sorgen über die globale Konjunktur aus. In Japan starten die wichtigsten Indizes mit Verlusten.

Der Streit über ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hat am Freitag auch die Börsen in Asien belastet. Der Fall schüre die Sorgen unter den Anlegern um die globale Konjunktur weiter, sagten Händler. In Tokio gab der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte im Vormittagshandel 1,2 Prozent auf 21.780 Punkte nach. Der breiter gefasste ...

