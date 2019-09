Die Aktie von Nel ASA hat am Donnerstag an der Börse fast ein Prozent nachgegeben. Das kam wenig überraschend, hatte doch ein Partner des Wasserstoffspezialisten seine Pleite bekanntgegeben: Wrightbus, mit dem Nel neben anderen im H2-Bus-Konsortium zusammenarbeitet, wurde laut Medienberichten unter Zwangsverwaltung gestellt. Einen Käufer fand der zahlungsunfähige Produzent von emissionsfreien Doppeldeckerbussen nicht. Warum es in der Folge mit Nel ASA nicht stärker abwärts ging, könnte an der anderen ... (Achim Graf)

