Die politisch bedingte Unsicherheit an den europäischen Börsen ist neuer Hoffnung auf eine stärkere Verflechtung zweier Wirtschaftsmächte gewichen, die USA und Japan hatten sich auf ein neues Handelsabkommen für die Sektoren Landwirtschaft und Digitales geeinigt, auch die Handelsgespräche zwischen den USA und China machten Aussagen des US-Präsidenten zufolge bessere Fortschritte als erwartet, das beflügelte die Stimmung der Anleger und liess den EuroStoxx 50 mit einem Plus von 0,6% schliessen. In Paris konnte die Börse 0,7% zulegen, in Deutschland kam es zu einer Verbesserung von 0,4%, am besten war die Stimmung in London wo der Index einen Aufschlag von 0,8% erzielen konnte. Trotz der eher positiven Grundstimmung war auch gestern der ...

