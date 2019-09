Am letzten Handelstag der Woche deutet sich zum Start eine freundliche Tendenz am deutschen Aktienmarkt an. Vor Xetra-Handelsbeginn wurde der DAX +0,44% 0,3 Prozent höher taxiert bei 12.320 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich derzeit dennoch ein Minus ab. Die aktuellen Vorgaben aus Übersee sind durchwachsen.Hierzulande versucht der DAX nun die Marke von 12.300 Punkten nachhaltig zu überwinden, ...

