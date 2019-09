Der Automobilzulieferer Hella GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) lädt seine Aktionäre an diesem Freitag zur Hauptversammlung nach Lippstadt. Hella schlägt den Aktionären eine Dividende in Höhe von 1,05 Euro je Aktie vor (Vorjahr: 1,05 Euro je Aktie). Zusätzlich zur regulären Dividende wird die Zahlung einer Sonderdividende in Höhe von 2,30 Euro je Aktie vorgeschlagen. Die Sonderdividende begründet der MDAX-Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...