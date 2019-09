Koch Pumpentechnik ist spezialisiert auf den Vertrieb von Packo Hygienepumpen auf dem deutschen Markt und verfügt über umfassendes Know-how im Bereich der hygienischen Lösungen für Kunden aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere Molkereien und Brauereien sowie der Pharma- und Kosmetikindustrie. Die Übernahme stärkt die Position von Verder im Bereich der hygienischen Pumpen. der Hersteller bietet nun ein komplettes Portfolio an hochwertigen Produkten, umfangreichen Know-how und umfassenden Support in ganz Deutschland an. Ab dem 27.09.2019 firmiert die neue Organisation unter dem Namen Verder-Koch GmbH & Co. KG ...

