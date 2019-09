++ Wall Street mit leichtem Rücksetzer ++ USD wertet an breiter Front auf ++ DE30 versucht Gewinne auszubauen ++Die politische Unsicherheit rund um die Ukraine-Affäre sowie gemischte Nachrichten an der Handelsfront belasteten am Donnerstag die Kurse der Wall Street. Der gestern veröffentlichte Whistleblower-Bericht besagte, dass US-Präsident Donald Trump nicht nur seine Macht missbraucht hat, da er von der Ukraine eine Einmischung in die US-Wahlen im Jahr 2020 erbat, sondern das Weiße Haus auch versuchte, Beweise dafür zurückzuhalten. Die Schlagzeilen zum fortlaufenden Handelsstreit zwischen den USA und China dämpfen vor den im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...