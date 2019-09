Die voestalpine hat erstmals einen syndizierten Nachhaltigkeitskredit (Environmental Social Governance, ESG) über eine Milliarde Euro bei ihren 13 wichtigsten Bankpartnern platziert. Dieser Nachhaltigkeitskredit hat eine Laufzeit bis 2024 und ersetzt den bisherigen syndizierten - also über mehrere Banken finanzierten - Kredit. Das ESG-Rating erfolgt durch die ESG-Rating-Agentur Sustainalytics, die seit über 25 Jahren die Nachhaltigkeit von Unternehmen bewertet. Die Kosten der Finanzierung sind an die Entwicklung des ESG-Ratings gebunden. Ziel des Konzerns ist es, in Zukunft von Kohle über nachfolgende Brückentechnologien zu einer möglichst flächendeckenden Anwendung von CO2-neutralen Energieträgern zu gelangen. Ein Beispiel in diese ...

