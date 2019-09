Bain Capital hat zusammen mit Advent ein neues Übernahmeangebot für alle noch ausstehenden Aktien der Osram Licht AG angekündigt.

Das Konsortium will in den kommenden Wochen noch eine verkürzte Due-Dilligence-Prüfung vornehmen, bevor es ein verbindliches Angebot unterbreitet. Es stellte in einem Schreiben an den Vorstand von Osram einen "bedeutenden Aufschlag" gegenüber der aktuellen Offerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...