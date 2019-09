Es ist ein guter Tag für den ATX heute, der Index ist zurück über 3000 und es sind vor allem Zykliker heute gesucht. Unter http://www.boerse-social.com/magazine haben wir heute gesynct zu den weltweiten Klimaaktivitäten (heute Earth Strike Day, Fridays for Future, etc.) das jüngste Börse Social Magazine als Digital Paper freigeschalten. Thema war hier ja genau das ... voestalpine 2.79% Porr -1.66% SBO 2.14% Strabag -1.52% Bawag 1.91% Kapsch TrafficCom -1.43% Am Montag startet unser Aktienturnier. Die Schlusskurse von heute dienen als Start und im gabb von Montag gehen wir erstmals live rein. Zum Weltspartag haben wir dann die Siegeraktie aus dem 32er-Raster. Es winkt ein Riesenpokal. Und bereits heute ist Rosenbauer 25 Jahre an der ...

