Bundesbankpräsident Weidmann hat seine seine kritische Haltung zu den Anleihenkäufe der EZB bekräftig. Eine Deflationsgefahr sei nicht zu erkennen.

Jens Weidmann hat seine Kritik an den jüngsten Lockerungsmaßnahmen der EZB präzisiert. Dass der Einlagesatz auf minus 0,5 Prozent gesenkt wurde, finde seine Zustimmung, betonte er am Freitag in Stuttgart. "Angesichts des verschlechterten Inflationsausblicks hielt ich den Zinsschritt für angemessen." Der EZB-Rat habe aber ein Paket an Maßnahmen beschlossen, das er "in seiner Gesamtheit als zu weitgehend" empfinde. "Dabei sehe ...

