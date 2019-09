Die neuesten Entwicklungen um Trump mahnen die Anleger aber zur Vorsicht. BASF erfreut die Investoren mit einer jährlich steigenden Dividende.

Gestützt auf kräftige Kursgewinne bei BASF hat der Dax zum Wochenschluss seine Erholung fortgesetzt. Der deutsche Leitindex tendierte am Vormittag 0,8 Prozent höher bei 12.384 Punkten und nahm damit die wichtige Marke von 12.400 Zählern ins Visier. Der Euro Stoxx 50 gewann 0,3 Prozent auf 3541 Zähler. Die Aktien von BASF standen mit einem satten Plus von knapp drei Prozent an der Dax-Spitze. Der Chemiekonzern bekräftigte seine Mittelfrist-Prognosen und kündigte an, die Dividende jährlich zu erhöhen.

Die Anleger richteten abseits des Dauerthemas Handelsstreit zwischen den USA und China ihre Aufmerksamkeit auf Konjunkturdaten. Wenig Effekt hatte zunächst, dass die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone so schlecht ist wie seit viereinhalb Jahren nicht mehr. Das entsprechende Barometer fiel im September um 1,4 auf 101,7 Punkte, wie die EU-Kommission am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich einen Mini-Rückgang auf 103,0 Zähler erwartet.

In Deutschland wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Ende des Jahres kaum höher sein als Anfang 2018. Das erwartet das Handelsblatt Research Institute (HRI) in seiner neuen Konjunkturprognose. Die Wirtschaftsleistung dürfte im laufenden zweiten Halbjahr sinken. Die Schwächephase wird damit länger andauern als jene, die auf die Anschläge am 11. September 2001 folgte.

In den USA standen am Nachmittag ebenfalls einige Konjunkturdaten an, allen voran der Michigan-Index zum Konsumklima. Auf dem Programm stehen zudem Daten staatlicher Stellen, so die Konsumausgaben im August sowie der Auftragseingang bei langlebigen Gütern.

Schon am Donnerstag schloss der Dax in Frankfurt 0,4 Prozent im Plus bei 12.288 Punkten. Die Diskussion um ein Verfahren zur Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump hatte dagegen die Kauflaune der Wall-Street-Anleger gedämpft.

Auch die schwindende Aussicht auf eine Entspannung im Streit um den chinesischen Konzern Huawei machte US-Anleger nervös. Die USA warnten nun auch Deutschland, auf Huawei beim Aufbau des 5G-Netzes zurückzugreifen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent tiefer bei 26.891 Punkten. In Tokio gab der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte 0,8 Prozent am Freitag auf 21.879 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,2 Prozent ...

