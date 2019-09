Nachdem die Aktie von Eon im September insgesamt rund acht Prozent zulegen konnte, geht dem Wert zum Monatsende hin ein wenig die Puste aus. Nach einem kurzen Zwischenhoch am Donnerstag, stand am Freitag am frühen Nachmittag erneut ein kleines Minus, die Papiere fielen damit zumindest kurzzeitig wieder unter neun Euro. Vom Jahreshoch bei 10,20 Euro aus dem Juni ist man damit wieder ein Stück weit entfernt. JPMorgan könnte sich bestätigt fühlen. Sinkenden Ergebniserwartungen bei JPMorgan Die US-Bank ... (Achim Graf)

