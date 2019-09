Daimler ist auch am Freitag noch in einer schwierigen Verfassung. Die Aktie konnte an den verschiedenen Märkten zwar 1 % zulegen. Dennoch ist die Situation angespannt. Aktuell knabbert das Unternehmen noch immer daran, dass der Vorstand vor Tagen "Alarm geschlagen" hatte, wie wir auch an dieser Stelle beschrieben haben. Der Vorstand zieht wirtschaftlich die Zügel an - und so sind bereits Ausbaupläne in Rastatt gestoppt worden. Aktie zu günstig Um schnell wieder in den Kaufmodus zu kommen, wäre der ... (Frank Holbaum)

