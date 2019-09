BYD könnte in den kommenden Tagen zu einem der meistdiskutierten Werte werden. Alles ist möglich: Die Aktie fiel teils unter die Marke von 4,60 Euro und ist damit auf dem Weg dazu, den Abwärtstrend zu zementieren. Auf der anderen Seite jedoch ist der Titel jederzeit in der Lage, wieder einen massiven Ausbruch zu starten. BYD mit sehr guten Nachrichten Immerhin sind zahlreiche Nachrichten über das Unternehmen an den Markt gekommen, die einen neuen Impuls darstellen könnten. BYD soll wie hier schon ... (Frank Holbaum)

