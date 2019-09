Mitarbeiter nicht nur zufriedenzustellen, sondern sie sogar zu begeistern, ist heute der wahre Wettbewerbsvorteil: 275 Milliarden Euro könnten damit einer Studie zufolge jährlich in Deutschland erwirtschaftet werden.

"Wettbewerbsfaktor Mensch" heißt die soeben finalisierte Studie von Unternehmensberaterin Wiebke Köhler, vormals Vorständin Personal im Axa Konzern, und Ingo Hamm, Professor für Wirtschaftspsychologie, an der Hochschule Darmstadt. Unter dem provokanten Titel "New Work? No way!" bringt das Duo, das sich von einer gemeinsamen Station bei McKinsey kennt, die Ergebnisse der repräsentativen Erhebung auf den Punkt. Dafür haben 1100 Mitarbeitende unterschiedlicher Unternehmen, Branchen, Hierarchien und Altersgruppen in Deutschland verraten, was sie begeistert.

Das überraschende Ergebnis: Die Antworten widerlegen die populäre Annahme, dass New Work-Ansätze und -Methoden Mitarbeiter besonders motivieren und zu mehr Produktivität und Innovationen führen. Denn statt agiler Projektteams (Agilität und Innovation), selbstorganisiertem Arbeiten (operative Freiheit) oder Vorgesetzten auf Kuschelkurs (Offenheit, Toleranz, Fehlerkultur, Führung als Coach, Stichwort: New Leadership) lösen vor allem authentische Führung mit Vorbildfunktion (Platz 2 / 71 Prozent der Befragten) sowie Fürsorge im Sinne beruflicher Weiterentwicklungsmöglichkeiten (Platz 4 / 68 Prozent) und ein sicherer Arbeitsplatz (Platz 4 / 58 Prozent) wahre Begeisterung aus. Getoppt werden diese drei Punkte nur noch von einer passenden, den Kompetenzen und Interessen entsprechenden Tätigkeit, die bei 100 Prozent der Befragten als Grundvoraussetzung gilt.

"Eigentlich sollte es gar keine New-Work-Studie werden. Unser Anliegen war es, über die herkömmlichen Mitarbeiterzufriedenheitsstudien hinaus, in einem komplexen Verfahren auch die emotionalen Hebel für Begeisterung und damit verbundener Loyalität zu berechnen. Unter den 22 von Personalfachleuten identifizierten möglichen Hebeln, waren aber ausgerechnet die, die für New Work stehen, die Schlusslichter: etwa konzeptionelles ...

