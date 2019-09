Basel (awp) - Der Pharmakonzern Roche präsentiert am Krebskongress ESMO in Barcelona neue Real World Daten zu seinem Krebsmittel Alecensa. Dabei hätten die Ergebnisse aus der Datenstudie die bisherigen Erkenntnisse aus der klinischen Studie bestätigt, teilte Roche in einer Medienmitteilung am Samstag mit. Generell hätten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...