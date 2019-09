Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher will die Hansestadt zur Modellstadt für Mobilität machen. Ein Gespräch über Fehler der Verkehrspolitik, Rezepte gegen Staus und seine Spritztour mit einem autonom fahrenden Auto.

WirtschaftsWoche: Herr Bürgermeister, vor kurzem haben Sie eine Spritztour mit einem autonom fahrenden Auto gemacht. Wie war's?Das war interessant - aber auch ein bisschen gespenstisch. Ich habe das Lenkrad, das Gaspedal, die Bremse losgelassen. Dann fuhr das Auto selbstständig durch den engen Großstadtverkehr, mit 50 km/h. Ich habe gedacht: Hoffentlich nimmt er die Kurve richtig. Wenn ich das Gefühl hatte, dass das Auto anderen Fahrzeugen zu nahekam, habe ich das Lenkrad wieder in die Hand genommen. Mein Eindruck ist, dass da schon noch ein paar weitere Algorithmen entstehen müssen, bis wir alle autonom fahren können.

Die Teststrecke, auf der Sie autonom unterwegs waren, ist ein Projekt für den Weltkongress für intelligente Verkehrssysteme und -services (ITS), den Hamburg im Jahr 2021 ausrichten wird. Warum soll ausgerechnet Hamburg eine weltweite Modellstadt für Mobilität sein?Wir wollen zeigen, dass man den Verkehr auch in einer sehr verdichteten und wirtschaftsstarken Stadt gut organisieren kann - klimaneutral, komfortabel, sicher. Je größer so eine Metropole wird, umso intelligenter muss man Verkehrsanforderungen erfüllen. Hamburg hat im Unterschied zu reinen Wohnstädten neben dem Personen- auch einen starken Wirtschaftsverkehr. Wir haben aber auch die Wirtschaftskraft, die Wissenschaft und die Innovationsbereitschaft, um die Mobilität der Zukunft zu entwickeln.

Oppositionspolitiker bezeichnen die Projekte als PR für den beginnenden Wahlkampf.Die Projekte sind sehr sinnvoll, der Nutzen für die Stadt ist groß. Wir wollen, dass man in Hamburg überall innerhalb von fünf Minuten ein Angebot des öffentlichen Nahverkehrs erreichen kann. Da sind Projekte wie ein autonom fahrender Bus, der in einem ITS-Projekt getestet wird, sehr hilfreich. Das alles ist langfristig angelegt. Wir haben den ITS-Weltkongress ...

