Der 22-jährige Wortführer der Hongkonger Protestbewegung will in den Bezirksrat einziehen - und warnt bereits vor einem möglichen Ausschluss von der Wahl.

Der bekannte Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong will bei einer Kommunalwahl in seiner Heimat kandidieren. Sollte er von der Wahl zum Bezirksrat im November aus irgendwelchen Gründen ausgeschlossen werden, würde das den Protesten in Hongkong nur mehr Zulauf bescheren, warnte er die chinesische Führung bei der Bekanntgabe am Samstag.

Am Samstag war auch noch eine Großkundgebung geplant, anlässlich des fünften Jahrestags der sogenannten Regenschirm-Proteste gegen die chinesische Führung in Hongkong. Der heute 22-Jährige Wong war bereits damals als Jugendlicher einer der Wortführer gewesen. ...

