Mit 17 Jahren gründete Rubin Lind ein Unternehmen. Heute verzeichnet seine App 80.000 aktive Nutzer, Investoren stehen Schlange. Im Interview spricht er darüber, worauf junge Gründer achten müssen, um Erfolg zu haben.

Rubin Lind ist erfolgreicher Jung-Gründer mit Lust am Risiko: In der Show "Die Höhle der Löwen" schlug er einen Deal über 700.000 Euro aus. Die Löwen machten ihm anschließend ein besseres Angebot. Der heute 20-Jährige hatte schon zuvor mit seiner App Skills4School einige Gründerpreise gewonnen. Auf einer Veranstaltung des Netzwerks Startup Teens, das junge Leute für das Gründer- und Unternehmertum begeistern soll, spricht er mit der WirtschaftsWoche darüber, was sich seit dem Fernsehauftritt verändert hat und worauf junge Leute achten müssen, um erfolgreich zu gründen.

Vor zwei Jahren saß er noch selbst im Publikum der Stepstone-Veranstaltung. Als Hauke Schwiezer, der Gründer von Startup Teens, damals fragte, wer eine gute Business-Idee habe, habe der ganze Raum aufgezeigt, berichtet er. Auf die Frage, wie viele das schon zu Papier gebracht hätten, meldeten sich nur noch wenige. Als gefragt wurde, wer bereits mit der Umsetzung begonnen hätte, meldete sich niemand mehr. Das gab für Lind den Ausschlag, seine Idee in Angriff zu nehmen.

Herr Lind, wir haben uns direkt geduzt - hat Ihr Alter einen Einfluss darauf, wie ernst man Sie als Gründer nimmt?Bevor ich bei "Die Höhle der Löwen" war, hat mir ein Investor mal gesagt: "Lass dir erst mal 'nen Bart wachsen, sonst bringe ich dir nur Kakao und keinen Kaffee". Ich denke, wenn man gerade in einem jungen Alter versucht, Dinge sehr fokussiert und ambitioniert anzugehen, gibt es immer Leute, die darüber schmunzeln. Aber es gibt auch Leute, die es cool finden, dass man diesen Weg geht. Im Gespräch stellt man, denke ich, recht schnell fest, ob man jemand ernst nehmen kann, oder nicht.

Hat sich da seit Ihrem Fernsehauftritt bei "Die Höhle der Löwen" etwas verändert im Vergleich zur Zeit davor?Das ist ja erst zwei Wochen her. Aber ja, es haben sich sehr viele Leute gemeldet, sowohl in Bezug auf die App und die Nutzung, als auch bezüglich Kooperationen und Zusammenarbeit. Direkt nach dem Auftritt haben sich auch noch weitere Investoren gemeldet.

Sie haben in der Sendung das erste Angebot der Investoren ausgeschlagen. Letztendlich hat man Ihnen ein besseres unterbreitet. Denken Sie, junge Gründer erhalten von Investoren andere Angebote als ältere?Vielleicht spielt das Alter bei der Entscheidung über Angebote wirklich eine Rolle. Ich vermute, wenn man einem jungen Menschen sagt, wir geben dir 700.000 Euro für ein Viertel deines Unternehmens, sagen sich viele: "Mensch, tolle Sache!". Aber wenn man schon etwas Erfahrung hat, weiß man, dass man woanders eine bessere Bewertung bekommen könnte. Ich habe bei "Die Höhle der Löwen" auch nicht darauf gesetzt, dass sie mich zurückholen. Natürlich habe ich mich dann umso mehr über die Zusage gefreut.

Wie war die Akzeptanz Ihrer Idee vor dem ersten Gründerwettbewerb, geschweige denn dem Medienhype in Ihrem privaten Umfeld?Ich habe damit ja mit 17 während der Schulzeit angefangen und die Resonanz meiner Eltern und Kollegen war relativ gleichgültig, im Sinne von "mach halt dein Schulprojekt". Der Moment, als das Ganze zu einem Unternehmen wurde, war in der 12. Klasse. Da waren viele skeptisch - wie lange macht der das, zieht der das durch. Häufig bekommt man das nicht direkt ins Gesicht gesagt. Dass ich das immer noch mache, zeigt Durchhaltevermögen, auch wenn es bisher nur ein recht kurzer Zeitraum ist. Aber die Akzeptanz wächst. Auch bei meinen Eltern: Sie waren meine größten Unterstützer, aber auch meine größten Kritiker.

Womit müssen junge Gründer rechnen, wenn sie an den ersten Entwürfen ihres Konzepts sitzen?Es gibt immer Neider. Die Frage ist, ...

