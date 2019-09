Unternehmen befördern zwar zusehends Frauen in Führungspositionen, oft allerdings nicht aus Überzeugung. Um die männliche Dominanz im Management zu durchbrechen, braucht es deshalb endlich radikale Veränderungen.

Vielfalt ist für viele Manager immer noch ein Feigenblatt. Es gibt Menschen, die glauben, Diversity sei nur eine Frage der Zeit, bis mehr Frauen Vorstands- und Geschäftsführerinnenposten besetzen, weil mit einem Generationswechsel auch die Geschlechtervielfalt umgesetzt werde. Gegenbeispiele gibt es genug: Vor Kurzem war zu lesen, dass eine ehemalige leitende Mitarbeiterin des Coworking-Start-ups Wework ihren früheren Arbeitgeber wegen Diskriminierung verklagt. Sie hatte herausgefunden, dass 94 Prozent aller Aktien-Boni von mehr als einer Million Dollar im Unternehmen an Männer gegangen waren.

Das zeigt ziemlich deutlich, worum es bei Diversity geht: Nicht darum, wie fortschrittlich sich ein Unternehmen gibt - sondern um eine Managementkultur und darum, dass sich Einstellungen und Denkweisen dringend ändern müssen.

Fast jedes Unternehmen befasst sich heute in seiner Personalabteilung mit Vielfalt. Manche leisten sich sogar eine eigene Stelle dafür. Es gibt unüberschaubar viele Regeln, Mitarbeiter werden gegen Sexismus geschult, man analysiert, wie unterschiedlich Männer und Frauen verdienen. Dazu kommen die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten, und flexible Arbeitszeitmodelle. Alles gut gemeint - die Welt grundlegend verändert haben diese Dinge jedoch nicht.

Im Gegenteil. In einigen Unternehmen führen die wohlwollenden Veränderungen zu mehr Diskriminierung. Zwar häufig nicht mehr offen, aber hinter vorgehaltener Hand werden doch weiter frauenfeindliche Sprüche geklopft. Und es bleibt ein Klima, in dem Frauen am Ende keine Chance haben, nach ...

