Das haben sich die Evotec-Anleger zweifellos anders vorgestellt: Nach einem kurzfristigen Kursausbruch auf bis zu 21,73 Euro am Dienstag ist die Aktie des Wirkstoffforschungsunternehmen am Freitag bei nur noch 20,40 Euro aus dem Handel gegangen, ein Wochenminus von rund 1,5 Prozent. Mit dem Aufschwung war es schon am Dienstagnachmittag wieder vorbei, der Abverkauf setzte sich bis zum Wochenende fort. Da half auch die Kaufempfehlung der Deutschen Bank für die Evotec-Aktie vom Mittwoch nicht. Mindestens ... (Achim Graf)

