Am deutschen Aktienmarkt ging die Börsenwoche recht versöhnlich zu Ende. Der DAX erholte sich am Freitag um 0,75 Prozent auf 12.381 Punkte und dämmte sein Wochenminus damit auf 0,7 Prozent ein. Der MDAX +0,52% der mittelgroßen deutschen Unternehmen gab in der abgelaufenen Woche um 0,2 Prozent nach.Meldungen über eine begrenzte Waffenruhe in Teilen des Bürgerkriegslands Jemen und angebliche Signale ...

