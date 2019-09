Apple, Amazon, Netflix, Disney und Warner: In den kommenden Monaten startet der Kampf um das Fernsehen der Zukunft. Die US-Streamingriesen blasen zum Angriff auf unser Geld und unsere Gehirne.

Anfang der Fünfzigerjahre hat der amerikanische Science-Fiction-Autor Ray Bradbury seinen dystopischen Roman "Fahrenheit 451" veröffentlicht. Er beschreibt eine Gesellschaft, in der es Bürgern verboten ist, Bücher zu besitzen. Die Ehefrau des Protagonisten verbringt den Tag in einem Wohnzimmer, dessen Wände nur aus Bildschirmen bestehen. Sie befindet sich in den Sendungen, entwickelt eine emotionale Beziehung zu den Fernsehfiguren, erklärt sie zu ihrer Familie. Das Programm ist "reine Gehirnerschütterung", schreibt Bradbury, der Zuschauer wird "in ein gewaltiges Vakuum hineingesaugt". Eine seiner Figuren sagt: "Das Fernsehen ist ‚Wirklichkeit', es drängt sich auf, es hat Dimensionen. Es bleut einem ein, was man zu denken hat."

Der Roman ist 1966 von François Truffaut verfilmt worden. Und bisher bei keinem großen Streamingdienst gelistet. Kein Wunder.

In den kommenden Monaten beginnt der Kampf um das Fernsehen von morgen, und wir werden buchstäblich Augenzeugen einer Entwicklung, die Bradburys Dystopie beängstigend nahekommt: Am 1. November startet Apple TV+ sein Streamingangebot, kaum zwei Wochen danach folgt Disney+. Ab Frühjahr 2020 buhlt das alte Hollywood-Studio Warner mit seinem Angebot HBO Max um unsere Aufmerksamkeit und unser Geld; kurz darauf wird mit ViacomCBS ein weiterer Produzent aus Kalifornien den Markt betreten. Der Wettbewerb der Giganten wird unerbittlich sein. Disney verlangt mit 6,99 Euro nur gut die Hälfte des Platzhirsches Netflix. Apple liegt mit knapp fünf Euro noch einmal deutlich darunter.Die Revolution hat weitreichende Folgen. Um manche wissen wir längst: Filme und Serien sind keine Abendunterhaltung mehr, die uns gemeinsam ins Kino oder vor den Fernseher aufs Sofa zieht, sondern sie werden vor allem alleine konsumiert, auf dem iPad oder auf dem Smartphone, oft mit Kopfhörer, im öffentlichen Raum oder zu Hause: Vater, Mutter und Kinder schauen, physisch vereint, geistig voneinander abgeschottet, jeder für sich persönlich, "ihre" Serie. Keine Frage: Streamingdienste verstärken den Trend zur medialen Vereinzelung.

Vorbei die Zeit, als manche Sendung die Nation vor den Bildschirmen noch einte. Heute präsentieren die Algorithmen der Streamingdienste jedem Zuschauer sein persönliches Programm. Entsprechend wenden sich die Produktionen der Plattformen auch nicht mehr an ein möglichst breites Publikum; sie bedienen mit jeder Serie spezifische Zielgruppen. Die deutsche Netflix-Serie "Dark" zum Beispiel adressiert nach Inhalt und Form vor allem Fans des Mystery-Genres.

Die Folgen sind komplex und widersprüchlich: Einerseits wächst die ästhetische und erzählerische Qualität durch die Kompromisslosigkeit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...