Die Aktie von Nordex konnte in der vorvergangenen Woche nur sehr kurz vom beschlossenen Klimapaket der Bundesregierung profitieren. Nach einem Ausbruch auf mehr als 11 Euro kam die Aktie des Windturbinenherstellers schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Vom Rücksetzer auf deutlich unter 10 Euro berappelte sich der Wert zuletzt allerdings wieder. Auch am Freitag ging Nordex mit einem Plus von knapp zwei Prozent bei 10,19 Euro aus dem Handel. Der neue Auftrieb war zumindest zum Teil auch selbst ... (Achim Graf)

