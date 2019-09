Wien, 30. September (WNM) - Die Wähler in Österreich haben das Umwelt- und Klimathema auf die politische Agenda gehoben. Die Österreicher, traditionell ein Volk, dem die Natur am Herzen liegt, sehen mit Rekordhitzewellen im Sommer, dem Rückgang der Gletscher und den sterbenden Wäldern Handlungsbedarf. So können die Österreicher das Verschwinden einer alpinen Ikone live beobachten: Die Pasterze, Österreichs größter Gletscher am Fuß des Großglockners, werde bis 2050 völlig verschwinden, sagte die "Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik" (ZAMG) bereits im Jahr 2015 voraus. Unter dem gegenwärtigen ...

