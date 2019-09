Die Verunsicherung ist groß in Fernost, nachdem Trump gedroht hatte, chinesische Unternehmen vom handel an der Wall Street auszuschließen.

Der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China hat die asiatischen Aktienmärkte am Montag belastet. Medienberichte, wonach die US-Regierung über einen Börsenausschluss von chinesischen Unternehmen nachdenke, sorgten für Verunsicherung. An der Börse in Tokio lag der 225 Werte umfassende ...

