Der Energieriese RWE stellt der Öffentlichkeit seine neue Struktur vor. Ob VW Schadensersatz wegen des Dieselskandals zahlen muss, wird ab diesem Montag in Braunschweig verhandelt.

Lange hat RWE nach einer Zukunftsstrategie gesucht. Der mit Strom aus Braun- und Steinkohle groß gewordene Energiekonzern setzt auf die Erneuerbaren. Der Deal mit Eon macht es möglich. Am Vormittag stellt Energiekonzern in Essen der Presse seine Pläne vor. Volkswagensieht sich mit den Schadensersatzforderungen von Kunden wegen der Abgasmanipulationen bei Diesel-Pkws konfrontiert. Die Musterfeststellungsklage startet in Braunschweig. Der Wochenauftakt wird zeigen, ob sich Anleger von einer möglichen Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China abschrecken lassen. In Europa zumindest sahen die Märkte bereits wieder Licht am Ende des Tunnels.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Anleger an der Wall Street waren nicht ganz so optimistisch wie ihre Kollegen an den europäischen Börsen. Grund ist der eine mögliche Eskalation des Handelsstreits: US-Präsident Trump erwägt angeblich, chinesische Konzerne von US-Börsen auszuschließen. Das drückte am Freitag die Kurse in New York ins Minus. Der Dow Jones schloss 0,3 Prozent tiefer auf 26.820 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,1 Prozent auf 7939 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,5 Prozent auf 2961 Punkte ein. Besonders Aktien chinesischer Firmen wie des Internetriesen Alibaba und JD.com sowie der Suchmaschine Baidu verloren um bis zu sechs Prozent.

2 - Handel in Asien

Zum Wochenstart im Minus: Der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China hat die asiatischen Aktienmärkte am Montag verunsichert. An der Börse in Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im Verlauf 0,5 Prozent tiefer bei 21.777 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 1591 Punkten. Die chinesische Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Außerdem: Japans Industrie hat ihre Produktion im August überraschend kräftig heruntergefahren. Im Vergleich zum Vormonat fiel sie um 1,2 Prozent, wie aus Daten der Regierung am Montag hervorging. Experten hatten lediglich ein Minus von 0,5 Prozent erwartet.

3 - RWE-Spitze stellt die neue Struktur des Unternehmens vor

