So halten die Ankeraktionäre nach Ablauf der Nachfrist gemäss provisorischem Endergebnis 93,51 Prozent der Aktien, wie aus einer Mitteilung vom Montag hervorgeht. Die definitive Meldung des Endergebnisses soll am 3. Oktober 2019 publiziert werden.Bis zum Ende der Nachfrist am 27. September wurden gemäss provisorischem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...