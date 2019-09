Der Mischkonzern Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, NYSE: HON) zahlt am 6. Dezember 2019 eine Quartalsdividende von 0,90 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre und erhöht damit die Dividende um 9,8 Prozent. Record date ist der 15. November 2019. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern künftig 3,60 US-Dollar aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 168,04 US-Dollar (Stand: 27. September 2019) ...

