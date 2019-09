Nach zehn Jahren in Deutschland sind Hysterie und Euphorie um Billigmode abgeklungen. Wachstum erzielt die irische Billigmode-Kette Primark nur noch über Neueröffnungen. Droht ihr das gleiche Schicksal wie H&M?

In Kiel gab es in den vergangenen Wochen und Monaten nur noch ein Thema: Kommt Primark? Und wenn ja, wann denn endlich? Jetzt gab es grünes Licht aus dem Unternehmen. Am 6. November werde in der niedersächsischen Landeshauptstand die 31. deutsche Primark-Filiale eröffnet. Für die Teens und Twens aus Kiel und dem Umland ist die Vorfreude auf einen preiswerten Einkauf von T-Shirts, Jeans und allerlei anderem modischen Schnickschnack riesig. Schnelllebige Mode zu Billigpreisen hat auch in Kiel Fans. Bekannt sind die Bilder von Menschenmengen, die zu Primark stürmen, wenn ein neuer Laden eröffnet. Darauf hofft die irische Modekette auch im hohen Norden.

So mancher Primark-Manager dürfte angesichts eines weiteren Standortes in Deutschland jedoch genervt die Augen verdrehen. Denn in Deutschland scheint die Hysterie und Euphorie um den irischen Klamotten-Aldi insgesamt vorbei zu sein. Ausgerechnet die 30 deutschen Läden haben Primark im vergangenen Geschäftsjahr gehörig die Bilanz verhagelt. Das geht aus einem Zwischenbericht hervor, den der Mutterkonzern Associated British Foods kurz vor dem Ende des laufenden Geschäftsjahres Mitte September veröffentlichte.

Genaue Zahlen für den deutschen Markt werden zwar in dem Bericht nicht genannt. Doch während Primark in der gesamten Eurozone immerhin noch mit einem Plus von fünf Prozent rechnet, sei das Wachstum in Spanien, Frankreich und Italien "besonders durch die schwache Performance in Deutschland" belastet gewesen. Primark wächst ohnehin nur noch über Neueröffnungen, nicht nur in Deutschland. Das zeigt das flächenbereinigte Wachstum in der Eurozone, das wohl um rund drei Prozent niedriger ausfallen dürfte als im Vorjahr. Während Branchenkenner warnen, dass die Goldgräberstimmung und der Hype um Primark den Zenit ...

