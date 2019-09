onemarkets Börsenspiel - Trader reiten die DAX-Welle!

Richard Pfadenhauer,

In der zurückliegenden Woche waren die Investoren recht zurückhaltend. Durchwachsene Wirtschaftszahlen und einige Gewinnwarnungen drückten auf die Stimmung. Teilnehmer des onemarkets Börsenspiels zeigten jedoch, dass auch in solchen Phasen hohe Renditen erzielbar sind. TURBOBORALÖL setzte in der ersten Wochenhälfte auf Gold und holte sich rechtzeitig DAX -Bären ins Depot. Mitte der Woche schwenkte er beim DAX wieder auf die Bullenseite. "Bad_Banker" profitierte von der starken Performance von Adidas und Siemens und "wiwi15" fokusierte sich einzig auf den DAX.

Machen Sie mit beim interaktiven Börsenspiel "Die deutsche Trader-Rangliste". Jeden Monat warten tolle Preise auf Sie! Sie wollen als Trader Ihr Können beweisen und dabei auch noch etwas gewinnen? Und das ganz ohne Risiko? Dann sind Sie bei unserem Börsenspiel genau richtig!



Sie können jeder Zeit über unseren Trading-Desk mit einem virtuellen Startkapital von 100.000 Euro starten. Das Börsenspiel ist zeitlich unbegrenzt. Handelbar sind alle im Trading-Desk auswählbaren Produkte von HVB onemarkets wie etwa Turbos, Mini-Futures und Optionsscheine auf beliebte Basiswerte wie etwa den DAX.

Auf die Top-100-Trader warten jeden Monat tolle Premium-Angebote!

1. bis 50. Platz: Einen Monat Zugriff auf das Morningstar-Datenpaket. Finden Sie mithilfe der Software "aktien RANKINGS" die spannendsten Aktien der Welt. Der reguläre Preis für dieses Paket liegt bei 99 Euro pro Monat.

51. bis 100. Platz: Kostenloser Zugriff auf das "aktien Magazin" für einen Monat. Der reguläre Preis für das Abonnement liegt bei 29 Euro pro Monat.

