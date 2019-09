Das börsenotierte Biotechunternehmen Valneva SE hat die Patientenrekrutierung der Phase-2-Studien für seinen Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 abgeschlossen. In zwei laufenden Studien wurden insgesamt 819 Probanden für die Phase 2-Entwicklung rekrutiert. Die Ergebnisse dieser Studien, die Immunogenitäts- und Sicherheitsdaten umfassen, werden den in Phase 3 anzuwendenden Dosis- und Impfplan unterstützen. Die Studie VLA15-201 umfasst 573 Probanden an neun Standorten in Europa und die US-amerikanische Studie VLA15-202 umfasst 246 Probanden an fünf Standorten in den USA, informiert das Unternehmenm, das nur mehr bis 20. Dezember an der Wiener Börse notiert und danach nur noch an der Euronext in Paris.

