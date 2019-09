Die Wienerberger Gruppe übernimmt die Ziegelproduzenten Vesterled und Helligsø mit Produktionsstätten in Dänemark. Darüber hinaus erwirbt Wienerberger die Vertriebsgesellschaft Egernsund, eine der bekanntesten dänischen Ziegelmarken. CEO Heimo Scheuch: "Mit diesen Übernahmen setzen wir einen wesentlichen Wachstumsschritt und stärken unsere Position in den nordischen Fassadenmärkten. Wir ergänzen unser Portfolio um innovative Lösungen und durch die Erweiterung unserer Vertriebsplattform sind wir in der Lage unsere Kunden noch besser zu servicieren. Damit schaffen wir in dieser Region optimale Voraussetzungen für weiteres profitables Wachstum mit innovativen und nachhaltigen Fassadenlösungen. Wienerberger ist in den ...

